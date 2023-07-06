رسوم وموعد وأماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الفيوم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ورسوم وأماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الفيوم، ليتسنى لجميع الطلاب التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2023، والاطلاع على كراسات الإجابة الخاصة بهم، إذ يستمر تلقي طلبات التظلم لمدة 15 يومًا بدءًا من فتح باب تلقي التظلمات أمام الطلاب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الفيوم، ورسوم التظلم على كل مادة، وموعد تلقي طلبات التظلمات.

رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قيمة رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وذلك طبقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، إذ تبلغ قيمة التظلم 100 جنيه لكل مادة دراسية، ويتم دفعها لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال إحدى الشركات المتعاقد معها، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة.

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، إذ جرى تخصيص مدرسة علي فراج الفنية المتقدمة التجارية بعزبة علي فراج بدائرة هوارة في نطاق مركز شرطة الفيوم، لتقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أنّ تُعلن المدارس الفنية، مواعيد تقديم الطلاب للتظلمات على نتيجة الدور الأول، فضلًا عن الاطلاّع على عنوان مقر لجنة النظام والمراقبة التي تتبع لها المدرسة في مكان ظاهر يراه جميع الطلاب.

موعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ويبدأ تلقي طلبات التظلمات بعد غدٍ السبت الموافق 8 يوليو الجاري، ويستمر لمدة 15 يومًا على أن تنتهي يوم 25 من نفس الشهر، بينما من المقرر أن يتم السماح للطلاب والطالبات بالتظلم والاطلاع في نفس يوم التقدم إذا كانوا من محافظة أخرى، بينما لا ينطبق ذلك على محافظات القاهرة الكبرى.