«الداخلية» تستخرج 8316 بطاقة رقم قومي لكبار السن وذوي الهمم في 11 محافظة

تواصل وزارة الداخلية جهودها في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا

وأوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا؛ لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا، وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا، وشمال سيناء، أسفرت عن استخراج 8316 بطاقة رقم قومي، و18687 مصدرًا مميكنًا.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة؛ لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 للمواطنين، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، واستخرجت 313 بطاقة رقم قومي، و112 مصدرًا مميكنًا، وتم توصيلها لطالبيها.

وأوفدت الوزارة مأموريات لـ6 حالات إنسانية في المنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما تم تجديد بطاقات الرقم القومي لـ229 من كبار السن وذوي الهمم.