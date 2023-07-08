«الداخلية»: مد مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين.. تخفيضات تصل إلى 60%

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين، مع استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير منتجاتها وطرح عبوات مواد غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتواصل وزارة الداخلية مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

جرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالي 1364 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بـ5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية.