ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين من خلال تطبيق إلكتروني

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مجال العملات الافتراضية من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، رصد ترويج أحد الأشخاص لتطبيق إلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، ودعوة متصفحي التطبيق المشار إليه لاستثمار أموالهم من خلال شراء العملات الافتراضية المشفرة، وتحصيل قيمة تلك العملات عبر محافظ إلكترونية بالمخالفة للقانون.

وضبط المتهم في محل سكنه وبحوزته 4 هواتف محمولة، و31 شريحة هاتف محمول وعقود شراء خاصة بهم بأسماء أشخاص مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم في ممارسة نشاطه الإجرامي، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين إاحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بممارسته للنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.