حوادث اليوم: مستريح نصب على المواطنين بسوهاج.. وحملات لمواجهة التسول

خلال الـ24 ساعة الماضية أعلنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية كشف ملابسات العديد من القضايا والجرائم على مستوى محافظات الجمهورية وضبط الخارجين عن القانون، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي شهدتها محافظات الجمهورية وكشفتها وزارة الداخلية من خلال بيانات رسمية.

مستريح نصب على المواطنين في سوهاج

في محافظة سوهاج، استطاعت الأجهزة الأمنية في القبض على مستريح متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث اتضح من خلال التحريات أن المتهم أقنع ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال العقارات، وجمع من المواطنين مبالغ كبيرة وصلت إلى 7 مليون جنيه.

ووعد المتهم ضحاياه بالحصول على أرباح بشكل شهري، ولكنه امتنع عن سدادها، كما رفع رد أصول الأموال إليهم، وتهرب منهم حتى لا يُعيد الأموال مرة أخرى، وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الأمر وأنه صاحب مكتب مقاولات ونصب على المواطنين، واعترف اثناء التحقيق معه وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وأسلحة في الدقهلية

وفي المنزلة بمحافظة الدقهلية، ألقت أجهزة الأمن على مسجل خطر بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على كميات من مخدر البانجو يصل وزنهم إلى 10 كيلو جرامات، بالإضافة إلى كميات من مخدر الحشيش وصل وزنهم إلى 1.5 كيلو جرام، مع طبنجة وبندقية آلية، وعدد من الطلقات بمختلف الأعيرة.

واعترف المتهم أثناء التحقيق معه، بأن حيازته للمواد المخدرة كان بغرض الإتجار فيها، والأسلحة كانت بغرض حمايته وحماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

القبض على 6 متسولين فى القاهرة والجيزة

في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة بهدف القبض القائمين على أعمال التسول واستجداء المواطنين في مختلف الشوارع، وذلك في أقسام شرطة كل من مصر القديمة - قصر النيل - العجوزة - الدقي.

واستطاعت أجهزة الأمن القبض على عدد 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية سابقة، وكان بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة سواء عملات محلية أو أجنبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.