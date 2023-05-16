ضبط شخص نصب على سيدة عبر «فيسبوك» بالجيزة: «استغليت جهلها بالسوشيال ميديا»

بذكاء وحيلة، مع استغلال انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، تعمد أحد الأشخاص النصب على المواطنين والحصول على أموالهم عن طريق شبكة الإنترنت، وفي جلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات خضع لها المتهم بواقعة النصب والاحتيال على سيدة بالجيزة من خلال «فيس بوك» اعترف باستخدامه صفحات السوشيال ميديا في النصب.

شراء أثاث.. حيلة لجلب السيدات

وخلال جلسة التحقيق، أقرّ المتهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لاستخدامها للنصب على المواطنين خاصة السيدات، قائلاً:« فكرت ولقيت دي أنسب طريقة أعرف أنصب بيها»

تابع المتهم اعترافه أمام جهات التحقيق موضحاً كيفية النصب على إحدى السيدات بالمنطقة، إذ قام محفظة إلكترونية على هاتفه المحمول، مع الاتفاق معها على شراء الأثاث من خلال رسائل على «في سبوك»، ثم تدفع المقابل المادي من خلال تحويله على محفظته الإلكترونية، مضيفاً: «كنت باخد منهم الفلوس ومش بوصلهم الحاجة اللي طلبوها».

ضبط المتهم

وصل بلاغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من إحدى السيدات يفيد بتضررها من أحد الأشخاص أنشأ صفحه بيع وشراء الأثاث للنصب على السيدات والحصول على الأموال منهم.

وتمّ ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق التر أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّه ستطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».