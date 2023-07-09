أستاذ آثار: جوهر الصقلي أسس القاهرة على مساحة 360 فدانا (فيديو)

قال الدكتور محمد حمزة الحداد أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، إنّ جوهر الصقلي أسس مدينة القاهرة بناءً على أمر الخليفة المعز لدين الله، ودخل في هذا المكان في 6 يوليو 969م.

القاهرة في البداية كانت على مساحة 360 فدانا

وأضاف أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «القاهرة في البداية كانت على مساحة 360 فدانًا، ثم 400 فدان، وكان بها شارع المعز لدين الله ويبدأ من باب الفتوح في الشمال وينتهي ببوابة المتولي في الجنوب، وكل جهة من الجهات الأربع كان بها جهة من الجهات الأخرى، وأشهرها باب النصر وباب الفتوح وباب البرقية وباب القراطين وباب سعادة وباب القنطرة».

القاهرة مدينة عصرية منذ تأسيسها

وتابع أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي أنَّ القاهرة مدينة عصرية منذ تأسيسها لأنّها استوعبت تراث الأقدمين وتطورت مع الحداثة المرتبطة بكل عصر من العصور، ومن ينظر إلى أحياء وضواحي القاهرة الآن يرى أنها جمعت بين الأصالة والمعاصرة، ففي الجنوب هناك حلوان والمعادي وفي الغرب نجد جاردن سيتي والزمالك وفي الشرق مصر الجديدة وقبلها حي الضاهر والعباسية، وفي نفس الخط والمسار نجد القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وفي الجهة الشرقية توجد «القرافة».