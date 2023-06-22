جولة في المتحف الكبير وشارع المعز.. نويل روبرتسون يوثّق زيارته لمصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الألماني نويل روبرتسون.. أشهر (تيك توكر) يوثّق زيارته لمصر».

نويل روبرتسون في ضيافة مصر

وذكر التقرير، أنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية أعلنت استضافة التيك توكر الشهير نويل روبرتسون والتواجد معه في عدد من الأماكن السياحية، مثل المتحف المصري الكبير، بصحبة عدد من شباب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وسط فرحة كبيرة.

وحرص روبرتسون على توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلا: «شكرا للشركة المتحدة على تواجدي معهم في هذا اليوم الرائع، وشكرا لشعب مصر»، حيث وصل مصر قبل عدة أيام لقضاء إجازته وشارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على تيك توك فيديو له من داخل الطائرة وهو يرقص مقطع من أغنية شعبية وكتب عليها «في طريقي لمصر»، في إشارة منه للذهاب إلى أم الدنيا.

فيديو نويل روبرتسون في شارع المعز

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، وصل عدد مشاهدات الفيديو إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة، ولدى وصوله كان مقطع الفيديو الثاني الذي نشره من قلب شارع المعز له نصيب الأسد من التفاعلات وأدى فيه حركاته الراقصة المشهورة مع صاحب أحد المحال التجارية، ليتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو وشاركوه عبر حساباتهم المختلفة.