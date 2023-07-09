إصابة طالبة ثانوية عامة بأزمة تنفسية في كفر الشيخ.. ومصدر: رفضت نقلها لمستشفى

أصيبت طالبة بأزمة تنفسية أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، داخل لجنة مدرسة الرياض الثانوية لغات في مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، واستدعى رئيس اللجنة سيارة الإسعاف وتم إبلاغ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم بذلك، إلا أن الطالبة رفضت نقلها إلى المستشفى.

إصابة طالبة بأزمة تنفسية في كفر الشيخ

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ إشارة من رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الرياض الثانوية لغات، بتعرض طالبة بأزمة تنفسية داخل اللجنة ليجري التنسيق مع غرفة عمليات الإسعاف، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ لنقل الطالبة لأقرب مستشفى لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

ووفقاً لما ذكره مصدر بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فإنّه عقب وصول فريق طبي وسيارة إسعاف إلى اللجنة، رفضت الطالبة نقلها إلى المستشفى، وجرى تقديم الدعم الطبي لها داخل اللجنة، واستكملت الطالبة الامتحانات.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول»، الامتحان في مواد علم النفس والاجتماع، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، للشعبتين العلمية والأدبية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة، موزعين علي 76 لجنة عامة، بـ12 إدارة تعليمية، بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.