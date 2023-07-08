بالأسماء.. 20 مرشحا يخوضون انتخابات نقابة أطباء كفر الشيخ

انتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة كفر الشيخ، من إعداد الكشوف الابتدائية للمرشحين لخوض الانتخابات على مقاعد النقيب ومقاعد النقابة لأكثر من 15 سنة قيد وأقل من 15 سنة قيد نقابي، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس، وستُجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.

أسماء المرشحين على مقعد نقيب أطباء كفر الشيخ

ويتنافس على مقعد نقيب الأطباء 3 مرشحين وهم:

- الدكتور أحمد عبد الفتاح أحمد الجنزوري، استشاري جراحة العظام، ومدير عام إقليم وسط الدلتا بهيئة الإسعاف المصرية.

- الدكتور وائل أبو المجد محمد أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

- الدكتور محمد محمود غازي، مدير مركز أورام طنطا سابقا.

أسماء المرشحين على مقاعد فوق السن «15 سنة»

بينما يتنافس على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق السن «15 سنة» 8 مرشحين، وهم:

- الدكتور إسماعيل الشرنوبي السيد.

- الدكتور أيمن محمد مخيمر.

- هيثم إبراهيم رشوان إسماعيل.

- الدكتورة أماني الدسوقي مصطفى باشا.

- الدكتور إبراهيم عبد المنعم علي عبد الله.

- الدكتور أحمد مصباح بيومي.

- الدكتور محمود صبري محمد حسن.

- الدكتور تامر حسن علي إسماعيل أبو عيشة.

أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة تحت السن «تحت 15 سنة»

كما يتنافس على مقاعد عضوية مجلس النقابة تحت السن «15 سنة» 8 مرشحين وهم:

- الدكتور أحمد إبراهيم محمد حمودة.

- الدكتور سعد محمد سعد أحمد المزين.

- الدكتور محمد السيد فكري عبد النبي موسى شنب.

- الدكتور رامي أحمد شهاب الدين.

- الدكتور محمد كمال عبد المجيد عسكر.

- الدكتور محمد عباس حمدون يحيى.

- الدكتور أحمد سامي محمد محمد المصلي.

- الدكتور محمود عبد الله زيدان إبراهيم.

المرشحون تحت السن «وسط الدلتا»

أما المرشح الوحيد لعضوية مجلس النقابة لوسط الدلتا تحت السن من أبناء محافظة كفر الشيخ هو الدكتور بسيوني عبد الله عبد التواب عبد الباقي، مدير مستشفى البرلس المركزي.