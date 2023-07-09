معلومات عن لوحة «أرتميس» في متحف كفر الشيخ.. تُعرض لأول مرة

عرض متحف كفر الشيخ لوحة أثرية نادرة وهي لوحة نذرية لـ«أرتميس» تصورها واقفة بحجم أكبر تمسك بشعلتين في يديها الممتدة نحو مذبح أمامها، وعرفت أرتميس في الميثولوجيا الإغريقية القديمة، أنها آلهة الصيد والبرية وحامية الأطفال، وتعتبر أيضاً إحدى أهم الآلهة الإغريقية.

من هي أرتميس؟

ووفقاً لما ذكرته أمنية إبراهيم، متدربة بمتحف كفر الشيخ، فإنّ أرتميس هي ابنة «زيوس وليتو»، وكانت غالبًا ما تُجسد وفي يدها قوس وسهام، وهذا ما صور على هذه اللوحة جعبة سهام خلف الظهر، واللوحة من الرخام وعُثر عليها في مدينة فوه بكفر الشيخ، وترجع للقرن الثاني قبل الميلاد.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّه جرى افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتبلغ أسعار تذاكر دخول االمتحف 20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما تبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.