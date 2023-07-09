الأمين العام لحلف «الناتو» يزرو ليتوانيا غدا

يتوجه الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس غدا الاثنين، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لقمة فيلنيوس المقرر انعقادها يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف، بأنه من المقرر أن يلتقي الأمين العام للناتو خلال زيارته برئيس ليتوانيا جيتاناس نوزودا، وسيعقدون مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماعهم.

مؤتمر صحفي لأمين عام حلف الناتو ورئيس ليتوانيا

يذكر أن دول حلفاء الناتو قدمت عدة أنظمة دفاع جوي متقدمة لا تمتلكها دول البلطيق، وأرسلت 16 منها ألف جندي تقريبا لحماية القمة، التي ستعقد على بعد 151 كيلومترا فقط من روسيا، والتي من المقرر أن تبحث مسألة انضمام أوكرانيا إلى عضوية الحلف بجانب العديد من القضايا الدولية الأخرى.