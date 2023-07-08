سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يؤدي إلى نشوب حرب مع روسيا

قال السناتور الأمريكي راند بول، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» قد يؤدي إلى نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي وقت سابق، عارض المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وقال المكتب الصحفي لابن شقيق الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، جون إف كينيدي، لوكالة أنباء«ريا نوفوستي» الروسية، إن القرار استمرارًا للمسار الطائش نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي في «البيت الأبيض»، أن «واشنطن» ملتزمة ولا تنوي التخلي عن المبادئ الأساسية بعدم التورط في حرب مع روسيا وعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة لشن ضربات ضد روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «رووسيا اليوم» الإخبارية.