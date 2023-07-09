«تربية رياضية بنين» بالإسكندرية تشارك في مبادرة تنظيف الميناء الشرقي

شارك طلاب كلية التربية الرياضية في أبي قير بالإسكندرية، في مبادرة تنظيف الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية لمدة أسبوع كامل، بداية من أمس السبت 8 يوليو، بمشاركة نادي روتاري الرمل، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك في إطار دور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

أهداف مبادرة تنظيف شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية اليوم، فإن المبادرة تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بشواطئ الإسكندرية بشكل أفضل، ودعم المجتمعات المحلية في تحسين ممارساتها في التخلص من النفايات، وتشجيع المواطنين على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير.

الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية

كما تهدف المبادرة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعي بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطراً على الحياة البحرية، كذلك جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية.

يأتي ذلك تزامنا مع توصيات مؤتمر المناخ الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي للحفاظ على البيئة البحرية بشكل خاص والبيئة بشكل عام.