غدا.. جامعة أسيوط تُقييم جلسة تأبين لوكيل كلية التربية الرياضية توفي في الملعب

أعلنت الدكتورة مها غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن إقامة جلسة تأبين الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، المقرر لها غداً الأحد 5 فبراير 2023.

وصرحت الدكتورة مها غانم القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن جلسة التأبين سوف تقام في ملعب كرة اليد الملحقة بالكلية، وذلك في المكان الذي وافته فيه المنية خلال مشاركة الفقيد في أنشطة معسكر الكشافة بالكلية وفاءاً وتكريماً لروح الفقيد.

حضور أهل الفقيد

وأضافت القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك بحضور قيادات الجامعة وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد سمير عميد الكلية والقيادات الأكاديمية والإدارية والطلاب وذوي الفقيد من داخل وخارج المجتمع الجامعي.

وفاة وكيل كلية التربية الرياضية

وكانت كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، شهدت الأسبوع الماضي حادث مؤسف بعد وفاة وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب خلال مشاركته في مباراة كرة قدم مع الطلاب وزملائه ضمن معسكر الكلية الكشفي.