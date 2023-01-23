تعديل مواعيد امتحانات كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، انعقاد الامتحانات يوم 26 يناير في موعدها دون تغيير كما كان مقررا منذ عدة أيام تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم 26 يناير إجازة بديلة لإجازة عيد الشرطة، مؤكداً أن القرار جاء لمراعاة مصلحة الطلاب في إقامة الامتحان بموعده المسبق.

سبب العدول في تغيير موعد الامتحانات

وقال عميد كلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية بنين، إن القرار جاء بناء على الالتماس المقدم من عدد من طلاب الكلية بخصوص تضررهم من تبكير انعقاد امتحانات يوم 26 لتعقد يوم 25 يناير، وتحسبا لعدم علم جميع الطلاب وللمصلحة العامة للعملية الامتحانية وأخذ رأي السادة رؤساء اللجان الامتحانية.

إلغاء القرار السابق في كلية التربية الرياضية

وأوضح أنه تم إلغاء القرار السابق والصادر بشأن تبكير امتحان يوم 26 إلى يوم 25 يناير لجميع الفرق الدراسية، والرجوع إلى انعقاد الامتحانات في موعدها السابق والأساسي يوم الخميس الموافق 26 يناير، حفاظا على مصلحة طلاب الكلية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.