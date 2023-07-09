إيقاف عدد من العاملين المقصرين بوحدتين محليتين في الشرقية 

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيقاف العاملين المقصرين عن العمل بالوحدتين المحليتين بالصوالح والرحمانية بمركزي فاقوس وأبو كبير.

إيقاف سكرتير الوحده المحلية بالصوالح

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 5437 لسنة 2023، بوقف كل من «ن.ع.م »، سكرتير الوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و«م.أ.ع» رئيس القسم الهندسي بالوحدة، و«م.م.ع» مشرف فني بالقسم الهندسي لقرية الصوالح، و«أ.أ.م» محصل بالوحدة، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

إيقاف رئيس الوحده المحلية بالرحمانية

كما أصدر المحافظ القرار رقم 5411 لسنة 2023، بوقف كل من «خ.م.م» رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية، التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، و«س.أ.ع» رئيس القسم الهندسي، و«و.م.س» مشرف فني بالقسم الهندسي، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهم، أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.