«حياة كريمة» تنفذ 23 مشروعا في 3 وحدات محلية بالقليوبية (صور)

أكدت مؤسسة «حياة كريمة» استمرار أعمال البنية التحتية بمحافظة القليوبية، وكشفت عن آخر مستجدات العمل بعدد من الوحدات المحلية داخل المحافظة، ومنها الوحدة المحلية بالمريج، وجاءت كالتالي:

1 - جار تنفيذ أعمال التطوير للكهرباء بقرية الشوبك، حيث سيجري رفع خطوط الضغط العالي حول القرية ورفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بين المحولات، كما يجري حاليا تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وصيانة ودهان أعمدة الإنارة داخل القرية.

2 - جار تنفيذ أعمال تركيبات الصرف الصحي وخطوط الانحدار للصرف الصحي بالشوبك البحرية.

3- مد وتدعيم شبكات المياه بقرية الشوبك الشرقية للشوارع المحرومة، وتغطية جميع شوارع المنطقة.

الوحدة المحلية طحوريا

قامت لجنة من هيئة المساحة ببنها برفع إحداثيات قطع الأراضي المراد استصدار قرار تخصيص لها لإقامة مشروعات ذات نفع عليها ضمن مبادرة «حياه كريمة»، وهي:

1- مشروع إنشاء عمارات سكنية ومجمع صناعي بطحوريا.

2- المجمع الخدمي والزراعي بطحوريا.

3- سوق حضارية بطحوريا.

4- مدرسة محمود سلامة جويلي للتعليم الأساسي بكفر الصهبي.

5- محطة رفع صرف صحي بكفر الصهبي.

6- محطة رفع صرف صحي بقرية كفر الشيخة سالمة.

7- محطة رفع صرف صحي بعزبة المنشية الجديدة.

8- محطة رفع صرف صحي بعزبة رفعت ربيع.

9- محطة رفع صرف صحي بعزبة أبو زيد صلاح.

10- محطة رفع صرف صحي بعزبة شاكر.

11- محطة صرف صحي بعزبة العرب.

12- محطة صرف صحي بعزبة هاشم.

13- محطة صرف صحي بكفر الشرفا القبلي.

14- محطة صرف صحي بكفر الشرفا القبلي.

15- محطة صرف صحي بعزبة أبو بلح والرافعي.

16- محطة رفع صرف صحي بعزبة السناري وأبو عيشة.

17- الوحدة الصحية بالكسابية.

18- توسعات الوحدة الصحية بكفر الشرفا القبلي (المركز الطبي).

الوحدة المحلية بالقشيش

1- جار العمل بمشروع الصرف الصحي بقرى الوحدة، وتأهيل ملعب مركز شباب القشيش.

2- جار العمل بمشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرى الوحدة المحلية بالقشيش، حيث تنفذ تلك الأعمال تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.