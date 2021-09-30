قطع مياه الشرب عن 3 وحدات محلية في الدقهلية الأحد المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن إجراء أعمال صيانة على خط مياه شرب «ميت فارس -عرب زيدان»، يوم الأحد المقبل الموافق 3/10/2021، لمدة 11ساعة، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 8 مساءً.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب في الدقهلية

وبحسب بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن الأعمال تستدعي قطع المياه عن المناطق التالية: «الوحدة المحلية بالمحمودية، والوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن، والوحدة المحلية بالربيعات».

الشركة تهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم من المياه

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .