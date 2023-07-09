الاحتلال الإسرائيلي يستدعي مقدسيًا مُصابًا بمتلازمة «داون» للتحقيق

حكمت محكمة إسرائيلية بالقدس، اليوم الأحد، على الشاب الفلسطيني قصي عدنان من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بالسجن 14 عامًا، واستدعت آخر مصاب بمتلازمة داون للتحقيق.

وقالت عائلة الشاب، إنه اعتقل في الرابع من ديسمبر عام 2018 من منزله بعد الاعتداء على أفراد الأسرة، موضحة أن نجلها تعرض لتحقيق قاس، وجرى نقله عدة مرات للمستشفى جراء الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل المُحققين، ما يعكس انتزاع اعترافات منه.

المعتقل أسامة السلايمة يبلغ 22 عاما

كما استدعت قوات الاحتلال، مقدسيًا مُصابًا بمتلازمة «داون» من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفاد والد الشاب، بأن نجله أسامة السلايمة 22 عامًا يعاني من متلازمة «داون»، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى استدعته للتحقيق رغم أنه يحمل بطاقة خاصة تفيد بحاله وتمنع اعتقاله واستدعاءه، لكن الاحتلال أصر على ذلك.

وأضاف الرجل أن لديه ولدين آخرين، 13 عاما، و14 عاما يقبعان في الحبس المنزلي منذ شهرين، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف عائلته بشكل متواصل.