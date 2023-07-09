تباين ردود فعل طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ حول امتحان الجيولوجيا

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، حول امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية «علوم»، ومادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لطلاب الشعبة العلمية «رياضيات»، ومادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ضمن امتحانات المواد الأساسية الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تستمر حتي الخميس 13 يوليو المقبل.

طالب: أسئلة مادة الجيولوجيا جاءت سهلة

وأكد وليد هاني، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّ أسئلة مادة الجيولوجيا، جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، ولم تخرج عن كتاب المفاهيم، لافتاً إلى أنّ الامتحان كان سهلا.

وأوضح أحمد عبد الرحمن، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، أنّ امتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» كان في مستوى الطالب المتوسط، وأنّ الصعوبة كانت في الأسئلة المقالية، مشيراً إلي أنّ هناك شكاوى متعددة من زملائه الطلاب من انخفاض الوقت المخصص للامتحان.

طالبة: امتحان علم النفس لم يشهد صعوبة

وأوضحت منة الله توفيق، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، إنّ امتحان مادة علم النفس والاجتماع جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشهد صعوبة، وكان الوقت المخصص مناسبًا، متمنيةً أنّ تكون بقية المواد المتبقية سهلة وبسيطة.

يذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 25 ألفا و99 طالبا، من خلال عدد 76 لجنة عامة، موزعين على 12 إدارة تعليمية، من بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.