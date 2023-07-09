تحرير 32 محضرا وتحصيل 20 ألف جنيه غرامات في حملات بالمنتزه أول بالإسكندرية

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، اليوم، حملة مكبرة على الأسواق ضمت الإدارات المعنية «المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، الإزالة الفورية، الرصد البيئي، الإيرادات، رخص المحلات، شئون البيئة، العلاقات العامة، مراقبة النظافة، الأزمات والكوارث»، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وإزالة أي إشغالات تعيق الطريق.

تكثيف حملات ضبط الأسواق

وقال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، لـ«الوطن»، إنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات ضبط ومراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات وردع المخالفين، تم شن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق وضمت الحملة إدارات الحي المختلفة.

20000 جنيه غرامات فورية

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أن الحملة كانت في شوارع طريق الكورنيش وميدان سيدي بشر الترام وشارع خالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن تحصيل 20000 جنيه غرامات فورية، والتحفظ على 213 حالة إشغال متنوع، كما تم إعدام 5 كيلوجرامات مواد غذائية غير صالحة.

كما تم تحرير المحاضر الاتية:

- 6 محاضر بمعرفة الصحة

- 2 محاضر بمعرفة الرصد البيئي

- 10 محاضر بمعرفة التموين

-5 إنذارات بمعرفة الأمن الصناعي

- 8 إنذارات بمعرفة القوى العاملة

- إنذار بمعرفة شئون البيئة

- المرور على 3 منشآت بمعرفة شئون البيئة

- المرور على 4 منشآت بمعرفة الطب البيطري، والتحفظ على 9.5 كيلوجرام مواد غذائية.

- المرور على 5 صيدليات بينها 2 صيدلية مغلقة أثناء المرور.