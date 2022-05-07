«توجيهات للمحافظات» الإزالة الفورية لمخالفة البناء ومصادرة المعدات

أكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات، استمرار أعمال المتابعة لرصد أي مخالفات بناء والعمل على إزالتها بشكل فوري وإنفاذ القانون على المخالفين، حيث تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية في تقرير لها جهود المحافظات بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنها القليوبية والأقصر والإسكندرية والبحيرة وأسوان، لإزالة كافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، وتكثيف حملات التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

حملات الرصد والمتابعة للمخالفات

من جانبه، وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بأهمية تكثيف الجهود واستمرار حملات الرصد والمتابعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتنسيق مع كل الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذاً لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما أكدت وزارة التنمية المحلية على متابعة جهود محافظات السويس والمنيا وبورسعيد و الدقهلية وقنا والغربية وبنى سويف لرصد ومتابعة وإزالة أى تعديات جديدة في مهدها وتأكيد هيبة الدولة ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء.

صوتك مسموع تتلقى شكاوى المواطنين

من ناحية أخرى تلقت مبادرة «صوتك مسموع»التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم، شكوى من انتشار القمامة والمخلفات والتراكمات بشارع منشية التحرير بحي عين شمس بمحافظة القاهرة رغم انتهاء رصفه وانارته منذ 4 شهور، وعلى الفور تواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، وحي عين شمس، وتم نزول حملات مكثفة ورفع القمامة من الشارع وإنهاء أسباب الشكوى، ووجه سكان الشارع الشكر لمبادرة «صوتك مسموع» لسرعة استجابتها للشكوى التي تقدموا بها.

وكلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظات، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء والميادين العامة ونقاط التجميع والاهتمام بمنظومة النظافة العامة.