«تعليم كفر الشيخ»: لم نرصد مخالفات أو شكاوى في امتحانات الثانوية اليوم

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن أداء 24 ألفا و603 طلاب وطالبات امتحان مواد علم النفس والاجتماع والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم أي شكاوى أو مخالفات.

توفير وسائل الراحة للطلاب

وتابع وكيل الوزارة، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجهاً بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

12 لجنة ثانوية عامة بمحافظة كفر الشيخ

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول»، اليوم الامتحان في مواد علم النفس والاجتماع، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، للشعبتين العلمية والأدبية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة عامة بـ12 إدارة تعليمية من 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.