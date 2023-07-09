افتتاح المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بجامعة سوهاج بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، يصاحبه كل من الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، والمهندس حسين محمدين، الإدارة الهندسية بالجامعة، والدكتورة فاطمة عثمان، المستشار المعماري للمشروع، والمهندس محمد لطفي، ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع.

الدولة تضخ استثمارات مالية ضخمة

وأكد الدكتور عبدالناصر يس أن الدولة تضخ استثمارات مالية ضخمة في الجامعات المصرية الحكومية لزيادة إتاحة التعليم الجامعي، والتوسع في الإنشاءات الجديدة لتواكب الجامعات مثيلاتها في العالم المتقدم، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدوره الهام في عملية التطوير التي تشهدها الجامعات، مضيفاً أن جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التي حظيت في الفترة الأخيرة باهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال المشروعات الإنشائية التي تُنفذ بها.

توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس أن جامعة سوهاج تحرص على توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وخلق المناخ الدراسي الملائم لهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم، مضيفاً أن مبنى الإسكان الطلابي يقام على مساحة 1500 متر مربع، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وبسعة 400 سرير.

وأوضح المهندس حسين محمدين علي حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال التشييد والبناء لكافة الإنشاءات الجديدة للتأكد من سير العمل بها، وفقاً للجداول الزمنية، مضيفا أن المبنى يقع بحي الكوثر، ومكون من دور أرضي وطابقين، ويضم غرف استذكار ومطعم، وصالة جيمنيزيوم، وغرف إدارية ومصلى، موضحا أنه قد قام بالإشراف على تنفيذ المبنى الهيئة العربية للتصنيع.