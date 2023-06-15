توقيع عقود 22 مشروعا ناشئا بحاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج

نظمت حاضنة أعمال مسار جامعة سوهاج، حفل توقيع عقود الاحتضان لعدد 22 مشروعا ناشئا لشباب وفتيات محافظة سوهاج، وذلك ضمن دورة الاحتضان الثانية التي تنفذها بالتعاون مع إنرووت للتنمية وبتمويل من الحكومة الهولندية، صرح بذلك خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج، قائلا إن دورة الاحتضان تستمر لمدة 4 أشهر وتهدف بنهايتها إلى تخريج عدد 22 شركة ناشئة تضيف قيمة للاقتصاد المحلي، وتعمل على توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وأعرب عن سعادته بالدور الذي تقوم به حاضنة مسار في التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن المشروعات المحتضنة وعددها 13 مشروعا تقودها فتيات، والذي يعكس قدرة الفتاة الصعيدية على المثابرة ومواجهة الصعاب من أجل المشاركة في مسيرة التنمية بالوطن.

وأضاف نائب رئيس جامعة سوهاج أن المشروعات المحتضنة جرى اختيارها من ضمن 300 مشروع، تقدم به الشباب عبر عدة مراحل من الاختيار، ما يعكس الإقبال الشديد للشباب على المشروعات الريادية، والذي يأتي انعكاساً للمجهودات التي تبذلها الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال وتنمية الصعيد.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، أن مجالات المشروعات المحتضنة تتنوع بين المجالات الصناعية والمشغولات اليدوية بعدد 6 مشروعات لكل منها، بالإضافة لعدد 4 مشروعات في مجال التطبيقات الإلكترونية و4 أخرى في مجال الخدمات.

تتميز بتطبيق الاحتضان الافتراضي

وأشارإلى أن دورة الأحتضان الثانية تتميز بتطبيق الأحتضان الافتراضي لأول مرة عن طريق منصة إلكترونية، حيث يمكن للشباب أصحاب المشروعات المحتضنة من خلالها الحصول على التدريبات والتواصل مع المدربين الموجهيين الفنيين والفريق الأستشارى للحاضنة، إلى جانب بعض التدريبات والفعاليات التي تجرى وجهاً لوجه داخل الحاضنة، من اللقاءات المباشرة مع فريق الدعم الفني بالحاضنة، ما يأتي مواكبا للتطور وظهور جيل جديد من الحاضنات الأفتراضية، كما يوفر أيضا الكثير من الجهد للمشروعات المحتضنة.

حصول المشروعات المحتضنة على تدريبات فنية

وذكر الدكتور أشرف عكاشة أن برنامج الاحتضان يتضمن حصول المشروعات المحتضنة على تدريبات فنية في المجالات المختلفة، مثل عمل دراسات السوق والدراسات المالية والقانونية وتطوير المنتج، بالإضافة إلى خدمات التشبيك مع جهات التمويل المختلفة والزيارات الميدانية لربط المشروعات بالأسواق، كما يمكن للمشروعات المحتضنة خلال فترة الاحتضان استخدام مقر وإمكانيات حاضنة مسار مساحة عمل مشتركة لعقد اجتماعات فريق المشروع ومقابلة العملاء.