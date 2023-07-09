أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد.. تبدأ بـ9 جنيهات

أعلن سوق العبور أسعار المانجو اليوم الأحد 9 يوليو الجاري، والتي تتراوح أسعارها بين 9 وحتى 60 جنيها حسب النوع، حيث يوجد نحو 12 نوعا في السوق المصري، وترصد السطور التالية، أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، كما يلي.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار المانجو في أسواق الجملة اليوم على هذا النحو:

سجل سعر كيلو مانجو عويس من 20 إلى 35 جنيها، كيلو مانجو هندي من 15 إلى 30 جنيها، كيلو مانجو تيمور من 15 إلى 30 جنيها، كيلو مانجو زبدية من 17 إلى 23 جنيها، كيلو مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيها، كيلو مانجو فونس من 20 إلى 35 جنيها.

وسجل سعر كيلو مانجو فص من 30 إلى 60 جنيها، كيلو مانجو دبشه من 14 إلى 20 جنيها، كيلو مانجو صديقة من 15 إلى 25 جنيها، كيلو مانجو جولك من 12 إلى 22 جنيها، كيلو مانجو سكرى من 15 إلى 35 جنيها، وكيلو مانجو سنارة من 14 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وعن أسعار الأصناف الأخرى من الفاكهة، جاءت كما يلي.

كيلو برقوق ياباني من 20 إلى 35 جنيها.

كيلو برقوق سنتا روزا من 20 إلى 60 جنيها.

كيلو مشمش صحراوي من 20 إلى 40 جنيها.

كيلو كمثرى خشابي من 20 إلى 30 جنيها.

كيلو كمثرى مستوردة من 30 إلى 70 جنيها.

كيلو أناناس يبدأ من سعر 50 جنيها.

برتقال صيفي من 7 إلى 13 جنيها.

كيلو جريب فروت من 7 إلى 15 جنيها.

كيلو ليمون بلدي من 17 إلى 27 جنيها.

كيلو ليمون أضاليا من 4 إلى 9 جنيهات.

كيلو عنب بناتي اصفر من 12 إلى 18 جنيها.

كيلو عنب بناتي أحمر من 12 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيها.

كيلو عنب رومي أحمر من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو عنب أسود من14 إلى 20 جنيها.

كيلو تفاح مصري من 11 إلى 23 جنيها.

كيلو تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 25 إلى 35 جنيها.

كيلو بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيها.

كيلو تين برشومى من 14 إلى 20 جنيها.

كيلو فراولة من 7 إلى 10 جنيهات.

كيلو كنتالوب من 6 إلى 12 جنيها.

كيلو شمام من 6 إلى 10 جنيهات.

بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 48 إلى 60 جنيها.

بطيخ 2 (6: 8 كيلو) من 30 إلى 40 جنيها.

بطيخ 3 (4: 6 كيلو) من 16 إلى 24 جنيها.

كيلو دوم من سعر: 20 إلى سعر: 40 جنيها.

كيلو كريز (الكيلو) من سعر: 50 جنيها.

كيلو كيوى من سعر: 26 جنيها.

كيلو افوكاتو من سعر: 60 إلى سعر: 90 جنيها.

كيلو جنزبيل من سعر: 40 إلى سعر: 70 جنيها.

كيلو خوخ بلدي عريشي من 18 إلى 32 جنيها.

كيلو نكترين بلدي من 10 إلى 20 جنيها.

كيلو برقوق هوليو من 20 إلى 60 جنيها.