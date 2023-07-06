أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات.. «السكري» بـ25 جنيها

مع بدء شهر يوليو وارتفاع درجات الحرارة، بدأ محصول المانجو يظهر في العديد من المحافظات المصرية، وعلى رأسها الإسماعيلية، وتتباين أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات المختلفة مع انتشارها في أسواق الجملة والتجزئة، وبعض الشوادر في الشوارع الرئيسية.

أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات.. الأقصر أرخصها

وشهدت محافظة الأقصر، انخفاضًا في أسعار المانجو وأنواعها، كأولى المحافظات التي شهدت ظهور محصول المانجو في مدن الصعيد وقبل محافظة الإسماعيلية.

وقال محمود عبد الجواد، أحد مزارعي المانجو في محافظة الأقصر، إنّ موسم حصاد المانجو بدأ بالفعل في 1 يوليو الجاري، متأخرًا عن موعده السنوي بسبب التغيرات الجوية هذا العام.

وتابع في حديثه لـ«الوطن»: «الأعوام الماضية كان محصول المانجو يبدأ حصاده بحد أقصى في 18 يونيو، وهذا العام المحصول أفضل من العام الماضي، لانخفاض تأثره بالعوامل الجوية».

وأشار إلى أنّ أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات تختلف من محافظة لأخرى، قائلًا: «الزبدية مثلًا في الأقصر إنتاجها 80%، والعويس أقل ويصل إلى 20%، والأصناف الأخرى كالتيمور والصديقة والفونس تختلف ما بين 80% و70%».

وتوقع عبد الجواد، انخفاض أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات، وعلى رأسها محافظة الأقصر بالتزامن مع زيادة المعروض في الأسواق في ذروة الموسم، لتتراوح بين 25 جنيهًا و30 جنيهًا للكيلو من أجود الأنواع.

المانجو السكري تظهر في الإسماعيلية

وفي الإسماعيلية، ظهرت بشائر محصول المانجو بالتزامن مع استقرار أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات مع إقبال المواطنين علي شراء الفاكهة في أول ظهور لها.

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بمحافظة الإسماعيلية، إن السكري الأبيض أولى الأنواع التي بدأت ف الظهور، مشيرًا إلى أنّ السكري الأخضر في الإسماعيلية سيبدأ حصاده في 15 يوليو، وتبدأ بشائر المانجو الزبدة والسكري الممتاز في الإسماعيلية في 20 يوليو.

وبلغت أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات، 40 جنيهًا لكيلو السكري الأبيض، متوقعًا انخفاضها في ذروة الموسم ليصل الكيلو إلى 25 جنيهًا تقريبًا أو 30 جنيهًا كحد أقصى.

وقال إنه خلال أيام، ستتنوع أسعار المانجو وأنواعها في المحافظات، مع ظهور أصناف القونس والعويسي والفص العويسي والصديقة والتيمور والزبدة والكيت والكنت والكرمسون والأر تو.