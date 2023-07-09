افتتاح مبنى المعامل الطبية بجامعة سوهاج بتكلفة 60 مليون جنيه

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مبنى المعامل الطبية الخاص بالعلوم الطبية الأساسية لطلاب كلية الطب البشري داخل الحرم الجامعي القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس جامعة سوهاج للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب، ونخبة من عمداء الكليات ووكلاء ورؤساء الأقسام، وأعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

افتتاح مبنى المعامل الطبية

وأعرب الدكتور مصطفى عبدالخالق عن سعادته بافتتاح هذا المبنى الخدمي التعليمي المتميز، والذي تم إنشاؤه لتوفير كل سبل الراحة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية داخل كليه الطب، وذلك إيماناً بالدور الرائد لها على مستوى التعليم الطبي، ومساهمتها أيضاً في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، موضحاً أنه تم إنشاء هذا المبنى بتكلفة إجمالية حوالي 60 مليون جنيه.

وقال رئيس جامعة سوهاج إن هذا المبنى يخدم العملية التعليمية للأقسام الأساسية بكلية الطب، وسيشارك في استيعاب دفعات طلاب البرنامج الجديد نظام الخمسة سنوات وسنتين امتياز، حيث يتم تدريس الطلاب بهذا البرنامج في مجموعات صغيرة، لا يتعدى عدد الطلاب بها 25 طالبا لكل مجموعة، مما تطلب توفير تلك المعامل التي يبلغ عددها 16 معملا.

ووجه رئيس جامعة سوهاج شكره وتقديره لجميع القائمين على إنشاء هذا المبنى من أعضاء الإدارة الهندسية والشركة المنفذة على التصميم المتميز، وسرعة الإنجاز والانتهاء من المبنى وتسليمه.

تطوير العملية التعليمية بالجامعة

كما أعرب الدكتور عبد الناصر يس عن سعادته بافتتاح المبنى، حيث يعد إضافة مبنى جديد داخل الحرم الجامعي من الإنجازات الهامة لتطوير العملية التعليمية بالجامعة، إلى جانب أهمية هذا المبنى بصفة خاصة لخدمة العملية التعليمية داخل كلية الطب.

وهنأ الدكتور خالد عمران كلية الطب البشري بافتتاح هذا المبنى المتميز، والذي سيساهم في خدمة المجتمع الداخلي للجامعة والخارجي أيضا، متمنيا دوام التفوق والتميز لكلية الطب البشري.

وقال الدكتور مجدي القاضي إنه تم تصميم المبني طبقاً لمعايير المباني التعليمية الجامعية ليسع 1000 طالب، على مساحة 1800 متر مربع داخل الحرم الجامعي، حيث بدأت الاعمال الإنشائية للمشروع عام 2019، وتم تصميم المبنى ليتكون من دور أرضي و5 أدوار علوية، تحتوي على 16 معمل مختلف المساحات وقاعتين امتحانات، بالإضافة إلى خدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية.