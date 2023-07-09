الإجابات الكاملة لامتحان مادة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة علمي علوم

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم من أداء امتحان مادة الجيولوجيا اليوم، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لـ امتحان مادة التفاضل والتكامل اليوم، بحسب محمد زعلابة خبير مادة الجيولوجيا على النحو التالي.

الإجابات الكاملة لامتحان الجيولوجيا

توزيع درجات امتحان الجيولوجيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة، كالتالي:

- عدد الأسئلة المقالية: سؤالان.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد وفق الدرجات: «32 سؤالا درجة واحدة، و12 سؤالا درجتان».

-العدد الكلى لتوزيع درجات امتحان الجيولوجيا 2023 للثانوية العامة للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد: 2 مقالي، 18 موضوعي، بمجموع 46.

- الدرجة الكلية: 4 مقالي، 56 موضوعي، ليصبح المجموع الكلي 60 درجة.

ومن المقرر أن ينتهي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم من أداء الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري، إذ يعقد امتحان الأحياء لمدة 3 ساعات بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

فيما يؤدي شعبة علمي رياضة مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب شعبة علمي رياضة يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو الجاري، لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، ويوم الخميس يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لمدة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا.

أما الشعبة الأدبية يتبقى لهم مادة واحدة يوم الخميس، إذ يؤدي الطلاب امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.