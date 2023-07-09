الجيولوجيا وعلم النفس يرسمان البهجة على وجوه طلاب ثانوية أسيوط

حالة من الفرحة سيطرت على طلاب الثانوية العامة في محافظة أسيوط، لسهولة امتحاني الجولوجيا للقسم العلمي وعلم النفس والاجتماع للقسم الأدبي، إذ أدى الطلاب الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن الإداري بالمدارس، لمنع وقوع حالات غش.

واستقبل أولياء الأمور الطلاب أمام اللجان في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بالأحضان والفرحة والسعادة، بعدما علموا من أبنائهم سهولة امتحانات الثانوية العامة.

الامتحان في متناول جميع الطلاب

وعبرت بسمة علي، إحدى الطالبات بمدينة أسيوط، عن سعادتها وفرحتها لسهولة امتحان الجيولوجيا للقسم العلمي، والذي عوض صعوبة امتحان الكيمياء، موضحة أن أسئلة الامتحان كانت سهلة وواضحة والوقت كافي لأداء الامتحان، وأنه في متناول جميع طلاب القسم العلمي.

امتحان بسيط وواضح

وأضافت علياء محمد، طالبة بالقسم الادبي أن امتحان علم النفس والاجتماع كان سهلا وبسيطا وواضحا، وأن سهولة الامتحانات قضت على الخوف والقلق، متمنية أن تأتي بقية الامتحانات بهذه السهولة والوضوح.

وأدى ما يقرب من 30 ألف طالبا امتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة، موزعين على 89 لجنة بمختلف إدارات المحافظة، وسط إجراءات أمنية مكثفة، ونشر حواجز لمنع وقوف السيارات أمام اللجان.