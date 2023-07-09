فرحة بين طلاب الثانوية العامة في القليوبية لسهولة امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس

عبر طلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي علوم والأدبي، عن فرحتهم بسهولة امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس، واستقبل الأهالي وأولياء الأمور الطلاب أمام لجنة بنها الثانوية بنات بالأحضان والفرحة، وأكد الطلاب أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ونسبة الأسئلة الخاصة بالمتفوقين وقياس الذكاء كانت بسيطة.

آراء طلاب القليوبية في الجيولوجيا وعلم النفس

أوضحت الطالبة سهيلة عبد العزيز، الشعبة العملية علوم، في لجنة الثانوية بنات، أن امتحان الجيولوجيا اليوم كان في مستوى الطالب المتوسط، ومن أسهل الامتحانات التي شهدتها، وكان الوقت مناسبا جدا، و«التركات» بسيطة جدا.

وأضافت الطالبة حنين أحمد، في تصريحات لـ«الوطن» أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، والوقت كان كافيا للإجابة عن كل أسئلة الامتحان، ما رسم البسمة علي وجوهه الطلاب عقب خروجهم من اللجان.

امتحانات اليوم مرت بهدوء

وأوضحت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن امتحاني علم النفس والجيولوجيا مر بهدوء بدون مشكلات، ولم يحدث ما يعكر الصفو، وجرى التشديد على عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية إلى اللجان.