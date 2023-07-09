الطاهري يبث أول رسالة عن مهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»

بثت قناة «إكسترا نيوز» فيديو مباشرًا من العلمين الجديدة، اليوم، قدّمه الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية لما جبريل؛ لنقل فعاليات وكواليس مهرجان العلمين الجديدة، وهو أكبر مهرجان ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

عرض لقطات من العلمين الجديدة من على ارتفاع 120 مترا

ونشر «الطاهري»، فيديو عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» يتضمن لقطات من أعلى أحد الأبراج، على ارتفاع 120 مترًا، معلقًا: «من على ارتفاع 120 مترًا.. صباح الخير من ستوديو القنوات الإخبارية للمتحدة في العلمين الجديدة (إكسترا نيوز، إكسترا لايف، القاهرة الإخبارية)».

مهرجان العلمين الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط

وأضاف الطاهري: «أول رسالة عن مهرجان العلمين الجديدة.. المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط.. واتشرف أنّها بالمشاركة مع زميلتي أ. لما جبريل».