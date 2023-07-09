القاهرة الإخبارية: مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة على البحر المتوسط

قالت نورهان عجيزة مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن العالم ينتظر انطلاق مهرجان العلمين الجديدة خلال أيام، إذ يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، وتبدأ فعالياته من 13 يوليو حتى 26 أغسطس المقبل، ويقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط باستقبال أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي.

وأضافت نورهان عجيزة، أن مدينة العلمين تُقام على مساحة أكثر من 50 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه بهدف استيعاب أكثر من 4 ملايين مواطن، متابعة: «في نطاق الاستعدادات، تشارك كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تغطية الحدث وتنظيمه على مدار الساعة مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما تُسمى مدينة الجيل الرابع».

فعاليات رياضية مختلفة

وأكدت أن المهرجان يشهد إقامة فعاليات رياضية مختلفة بين أكثر من 12 نشاطا رياضيا وثقافيا وفنيا، تتناول العديد من الرياضات بمشاركة الكثير من نجوم الرياضة العالميين، إذ تقام بطولة كرة القدم الشاطيئة فضلا عن بطولة للتجديف.

عرض أزياء عالمي في العلمين الجديدة

وأشارت إلى أنه على هامش المهرجان، يُقام عرض أزياء عالمي بحضور أفضل 10 مصممي أزياء من الوطن العربي، فضلا عن إقامة الكثير من الحفلات لأبرز الفنانين المصريين والعرب، متابعة بأن الأجواء في مدينة العلمين الجديدة مميزة للغاية وتمتلئ بالبهجة والنشاط والحيوية.

وأكملت: «المدينة الثقافية في العلمين الجديدة تعرف بمدينة الفنون، وتحتوي على الأوبرا ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية فضلا عن مجمع استديوهات ومكتبة ثقافية إلى جانب متحف مدينة العلمين».