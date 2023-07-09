خبير: مهرجان العلمين يجذب السياحة ويسلط الضوء على إنجازات مصر الحديثة

أكّد الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع، أهمية مهرجان العلمين الجديدة لما له من تأثيرات إيجابية على تنشيط السياحة، إذ أنَّ مساهمته في جذب السياحة ستكون أكبر من (COP27)، مشيرًا إلى أنَّ إطلاق هذا المهرجان فكرة مميزة للغاية، فهو يسلط الضوء على مصر من قِبل دول العالم والدول المصدرة للسياحة علاوة على الدول التي تهتم بالسياحة الشاطئية ودول الخليج العربي التي تعتبر العملين وجهة لها خاصة خلال فترة الصيف.

مدينة العملين اسم كبير للغاية

وأضاف «هزاع»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ مدينة العملين اسم كبير وتحتوي على كميات كبيرة من الآثار مثل متحف العلمين ومقابر الحرب العالمية الثانية، علاوة على الطفرة الكبيرة التي شهدتها «العلمين» خلال السنوات الماضية والتي أدت إلى تطورات هائلة من طرق وأبراج وغيره، مشيرًا إلى أنَّ مساحة مدينة العلمين تستوعب عددًا كبيرًا من السياح، وهناك سلسلة من الفنادق العالمية التي فُتحت هناك.

مدينة العلمين وجهة للسياح

وتابع أنَّ مدينة العلمين تعد وجهة للسياح من الدول العربية، ومهرجان العلمين الجديد فني وإبداعي ورياضي وسياحي ويضم مسابقات متنوعة، مشيرًا إلى أنَّ الطاقة الاستيعابية لمطار العلمين كبيرة تمكنه من استقبال أفواج سياحية بطائرات عديدة.

وأشار إلى أنَّ مهرجان العلمين الجديدة ينطلق خلال فترة 13 يوليو حتى 26 أغسطس، وهذه الفترة يتخللها حفلات وعروض ومسابقات ورياضات وغيرهم، موضحا أنه من أهم مكتسبات المهرجان هو تسليط الأضواء والدعاية لمصر إلى جانب دور الدولة في تنشيط السياحة خلال «السوشيال ميديا» ونشرات الأخبار والإعلام.

وأكمل أنَّه من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنشيط السياحة هي الدعاية والترويج بطرق متنوعة إلى جانب طيران منخفض التكاليف أو الطيران «الشارتر» فهذا يؤدي لجذب مزيد من السياح، مضيفًا أنَّ العلمين مدينة يُقام بها سباقات الهجن، لذلك لن يكن مرتادي العلمين من أجل على السياحة الداخلية والخليجية فقط بل الأجنبية أيضًا.