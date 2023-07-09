«القاهرة الإخبارية»: انتهاء العملية الأولى من إنقاذ خزان السفينة صافر

قال إياد الموسمي مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من عدن، إنّ الأمم المتحدة أنهت العملية الأولى من إنقاذ خزان السفينة صافر والمتمثلة في فحص السفينة والاطلاع على حالتها من خلال فريق أممي متخصص وصل إلى مكان السفينة وأجرى الفحوصات اللازمة.

وأضاف «الموسمي»، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه السفينة ليست متهالكة جدا ما تحدث كثيرون، وربما هي أفضل حالا من السفينة نوتيكا البديلة، وفقا لما صرح به مسؤولون يمنيون».

وتابع: «يُنتظر استخراج النفط من هذه السفينة إلى السفينة البديلة، التي أكدت الأمم المتحدة قبل قليل أنها موجودة في جيبوتي، ومن ثم، يُنتظر التقدم باتجاه المرحلة الثانية، وهي التصرف بكميات النفط الموجودة بداخلها».

وأكد: «هناك فجوة قدرها 28 مليون دولار تحتاجها الأمم المتحدة لإتمام عملياتها لتدوير السفينة، وبحسب المسؤول الإعلامي في شؤون الأمم المتحدة، فقد قال لنا إن العملية ستتم خلال أسبوعين، ولكن لم يعطنا معلومات دقيقة عن موعد تنفيذ المرحلة الثانية، قال سأبلغكم على الفور عند بدء المرحلة».