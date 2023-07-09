كبسولة قانونية.. ماذا يحدث حال رفضك استلام إعلان من مُحضر محكمة؟

قد يعتقد البعض أن رفض استلام إعلان من مُحضر خاص بإحدى القضايا قد يجنب الشخص أي مساءلة قانونية، ولتوضيح حقيقة الأمر، كشف المحامِ بالنقض أيمن محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن» عن الآثار المترتبة على رفض استلام إعلان من المُحضر.

محامٍ: عدم استلام إعلان المُحضر يضرك أكثر ما يفيدك

وقال محفوظ، إن هناك وهمٌ يسيطر على البعض من أفكار غير حقيقية بأن الامتناع عن استلام إعلان من المحضر قد يجنب الشخص أي مساءلة قانونية، وهذا على عكس الواقع تمامًا، إذ إن قانون المرافعات نظم طريقة الإعلان بداية من المادة 9 وما تلاها من مواد سُطرت في قانون المرافعات، فإذا تم رفض استلام الإعلان من المحضر سواء من الشخص المراد إعلانه أو حتى تابعه، فإن المُحضر يقوم بإثبات ذلك في مَحضر خاص، ويوقع على ورقة الإعلان بأن هذا الإعلان قد تم رفض استلامه.

وأوضح أن الآثار المترتبة على ذلك، هي ذاتها المترتبة على استلام الإعلان ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد الشخص الذي رفض استلام الإعلان حضوريًا اعتباريا وليس غيابيا، وبالتالي فإن رفض الاستلام يكون به الإعلان منفذ، مضيفا «قد يسبب هذا أضرار للشخص المراد إعلانه وليس في صالحه تمامًا كما يشاع كذبا بين جمهور المتقاضين».