قضية «فتاة المول» تصل إلى جلستها الرابعة لسماع المرافعات

تنطلق اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة نورهان قاتلة صديقتها نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المول» بمدينة كفر الدوار في البحيرة، التي تحتضنها محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجية حماد، حيث من المقرر تخصيصها لسماع المرافعات.

محامي فتاة المول: حيل الدفاع لن تأتي بنتيجة

وأكد هشام إبراهيم، محامي المجني عليها في قضية فتاة المول، أن المحكمة قد أعطت كل طلبات محامي المتهمين حتى لا يتثنى لهم فرصة في النقض، مشيرًا إلى أن جميع حيل الدفاع لن تأتي بنتيجة حيث وجود أدلة ثابتة على المتهمين تفيد بارتكابهم الواقعة.

وأضاف محامي المجني عليها في قضية فتاة المول لـ«الوطن»، أنه بنسبة كبيرة ستكون جلسة اليوم الثلاثاء هي جلسة النطق بالحكم، إذ أن المحكمة قد أحضرت اللجنة الثلاثية الطبية المتخصصة في إصدار تقرير الطب النفسى والتي أكدت على صحة قواهم العقلية في إرتكاب الجريمة.

تفاصيل قضية فتاة المول

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وضعوا مادة مخدرة للمجنى عليها داخل كوب عصير، إلا أنها لم تتناوله فقاموا بخنقها بالطرحة التى كانت ترتديها ثم قاموا بضربها بقوة على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم لاذوا بالفرار.

وتعود الواقعة التي شهدتها مدينة كفر الدوار بالبحيرة منذ عدة أشهر حين أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله أثناء عملها بعيادة لحجز مواعيد المرضى.

وبالعمل على كشف غموض وملابسات الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة والاستماع لشهادة الشهود وإجراء التحريات المكثفة للوصول إلى الجناة.

وتبين من التحقيقات، أن صديقة المجنى عليها واثنين من أقارب المتهمة الأولى هم وراء الواقعة بعد اعترافهم بتفاصيل جريمتهم، وأنهم قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى والحلى الخاصة بالمجني عليها وهى عبارة عن خاتم وسلسلة ذهبية.