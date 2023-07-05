محكمة قنا الاقتصادية تغرم شابا 50 ألف جنيه لاختراق حساب زوجته وسبها

قضت محكمة قنا الاقتصادية، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته واختراق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ونشر عبارات نالت من سمعتها.

جاء الحكم في محكمة قنا الاقتصادية برئاسة المستشار محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين مصطفى فواز ومحمد الجزار ، وأمانة سر مدحت يوسف.

اخترق حساب زوجته في نجع حمادي

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2022، عندما قامت السيدة إ.ن.ح، مقيمة في مدينة نجع حمادي شمال قنا، بتحرير محضر ضد زوجها م.ل.ع، تتهمه باختراق حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقام بنشر عبارات تسئ لها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية

غلى الفور حققت جهة التحقيق في الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح قنا الاقتصادية، والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة لمدة 3 أعوام وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة سب زوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.