ارتفاع حصيلة توريد القمح في كفر الشيخ إلى 261 ألف طن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ارتفاع توريد محصول القمح إلى 261 ألفا و27 طنا، حتى اليوم الأحد، من خلال 22 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، بنسبة توريد 93.45%، موضحا أن المساحة المزروعة بلغت 214 ألف فدان هذا العام.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي

وشدٌد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده، وفقا للضوابط المقررة، ومحاربة الفساد والاحتكار، وضبط المخالفين.

متابعة مستمرة لأعمال التوريد

ومن جهته، أوضح المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أنّ هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل كل العقبات خلال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة، وحفاظا على سلامة المحصول، مشيرا إلى انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.