طالب بجامعة القاهرة يفوز في مسابقة تصميم شعار تمور الوادي الجديد

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطالب عبد الرحمن هاني عبدالله بكلية الهندسة لفوزه في مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد، التي جرى الإعلان عنها من خلال محافظة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب التايكو بجامعة الوادي الجديد.

229 متسابقا تقدموا لمسابقة تصميم شعار التمور

وفاز الطالب بالجائزة من بين 299 متسابقا متقدما للمسابقة، وجرت التصفية على مرحلتين انتهت باختيار اللوجو الفائز من جانب اللجنة، الذي من المقرر أن يجرى استخدامه للتعبير عن العلامة الجماعية لمنتجات التمور والنخيل التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد.

«الخشت» يشيد بقدرات الفائز بمسابقة تصميم شعار التمور

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالمشاركة المُشرفة للطالب عبد الرحمن هاني في مسابقة تصميم شعار العلامة الموحدة لتمور الوادي الجديد، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة والفوز بمراكز متقدمة.

وتعد هذه المسابقة ضمن تعاون محافظة الوادي الجديد وأكاديمية البحث العلمي والابتكار وجامعة جنوب الوادي ومركز بحوث الصحراء مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة؛ لتنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية - واحة الخارجة- والممول من صندوق البيئة العالمية.