السجن 3 سنوات لبائع بتهمة حيازة سلاح ناري ببورسعيد 

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بسجن بائع سجائر 3 سنوات لحيازة سلاح ناري، وتغريمه 100 ألف جنيه.

حبس بائع سجائر 3 سنوات لحيازة سلاح ناري ببورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 من شهر 4 عام 2023، المتهم فيها سليمان محمد عبده محمود، ويبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل بائع سجائر ومقيم بدائرة حي الضواحي، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخا فرد خرطوش، وأحرز ذخائر عبارة عن طلقة بغير ترخيص مما تستعمل على السلاح الناري.

وشهد محمد شيرين عاشور نقيب شرطة ومعاون مباحث شرطة الضواحي، بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم يظهر بين بنطاله سلاحا ناريا فرد خرطوش فضبطه والسلاح الناري، وبمواجهته أقر بإحرازها للدفاع عن نفسه، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات لسلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة، وأن الطلقة المستخدمة عليه كامله الأجزاء وسليمة وصالحة للاستعمال.

وحكمت محكمة بورسعيد بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة السلاح الناري والطلقة المضبوطين، وإلزمته المصاريف الجنائية.