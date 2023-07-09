خط مواسير جديد لحل أزمة ضخ مياه الشرب إلى بورسعيد

عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وزير الموارد المائية ومحافظ بورسعيد ونائب وزير الإسكان، للعمل على حل مشكلة ضخ مياه الشرب إلى محافظة بورسعيد.

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقف الراهن لإشكالية الضغوط المنخفضة لمياه الشرب بالمحافظة، وطالب بتحديد المسؤوليات التي تضمن تأمين مياه الشرب بشكلها الطبيعي.

خطة عمل مستقبلية

واتفق ممثلو الوزارات على تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلين للاجتماع الدوري أسبوعيا، والعمل وفق خطة قصيرة الأجل، للحفاظ على الإجراءات التي تضمن تأمين مياه الشرب بالمحافظة، من خلال متابعة مناسيب المياه وتحديد جدول زمني للتطهير الدوري لترعة بورسعيد، بمعرفة وزارة الري والموارد المائية، وأن يسند للجنة عدة مهام تنسيقية للاتفاق على خطة عمل مستقبلية لإنشاء خط مواسير لنقل المياه في قطاع ترعة بورسعيد، وبحث إمكانية الاستعانة بمكتب استشاري لحل أزمة المياه بشكل نهائي.

وحضر الاجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هاني سويلم وزيرالموارد المائية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الاساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي.

«ربيع»: تدفق المياه لأهالي بورسعيد يستوجب تضافر الجهود

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الحفاظ على تدفق المياه بصورة طبيعية لأهالي محافظة بورسعيد هو أمر حيوي يستوجب تضافر كل الجهات والأطراف المعنية، للوصول لحلول جذرية، مؤكدا استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية لتنقية مياه الشرب بمدن القناة ضمن دورها المجتمعي في المنطقة.

وألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الرى والموارد المائية لتطهير ترعة بورسعيد والتحديات التي تعوق الضغوط الطبيعية للمياه، مستعرضا بعض التوصيات والمقترحات التي قد تتطلب استبدال النظام القائم لتوصيل المياه من قطاع ترعة بورسعيد بخط مواسير.

وتطرق الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الاساسية إلى الجهود السريعة التي بذلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأمين مياه الشرب خلال الفترة الماضية، وعرض رؤية الشركة القابضة للتغلب على التحديات التي تعوق تدفق مياه الشرب بصورة طبيعية.