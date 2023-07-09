محافظ بورسعيد: تنفيذ 4 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 المرحلة الثالثة لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وبحسب البيان أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعديات لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 75 فدان ضمن الموجة 21 المرحلة الثالثة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

محافظ بورسعيد يطالب بعدم عودة التعديات

وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وتطبيق القانون على الجميع.