«القاهرة الإخبارية»: فلسطين تعتبر اعتداء المستوطنين على مواطنيها جرائم حرب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تُدين الاعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

الخارجية الفلسطينية: هجمات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم الحرب

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إن هجمات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأضافت أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المعروف بتطرفه وفاشيته وعنصريته، يتبنى جرائم منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية، ويطلق يد هذه المليشيات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في إطار الضم التدريجي للضفة.

الخارجية الفلسطينية: هجمات المستوطنين نتيجة لتصريحات أركان الائتلاف الإسرائيلي

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الهجمات اليومية للمستوطنين تأتي نتيجة مباشرة لتصريحات ومواقف أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم خاصة الدعوات التحريضية للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن جفير، إضافة إلى الدعم والإسناد والحماية التي توفرها مؤسسة الاحتلال العسكرية لتلك المليشيات، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وعمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين.