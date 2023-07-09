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القاهرة الإخبارية: الجيش الصومالي يقضي على 40 إرهابيا من تنظيم «الشباب»

كتب:

هانى حسن
03:07 م | الأحد 09 يوليو 2023
الجيش الوطني الصومالي.. صورة أرشيفية

الجيش الوطني الصومالي.. صورة أرشيفية

قضى الجيش الوطني الصومالي على 40 عنصرًا من تنظيم «الشباب الإرهابي»، في عملية نفذها صباح اليوم، بإقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

وأكدت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في الجماعة المتشددة بمنطقة ويلمارو الواقعة على بعد 40 كيلومترا، من مدينة أفمدو في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الوطني الصومالي دمر أسلحة وسيارات كانت تستخدمها الميليشيا الإرهابية لإلحاق الضرر بالشعب الصومالي.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة. 

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