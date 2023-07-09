مصرع شاب صعقا بالكهرباء في بورسعيد.. والنيابة تحقق

لقي شخص مصرعه في عزبة النخلة جنوب مدينة بورسعيد، اليوم الأحد، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أدى لتوقف قلبي رئوي، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزهور 30 يونيو، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزهور 30 يونيو

تلقى اللواء مازن صبري مدير الأمن بمحافظة بورسعيد إخطار من إدارة شرطة النجدة بالمدينة يفيد البلاغ بوقوع يفيد مصرع شاب صعقا بالكهرباء، أدى إلى وفاته في الحال ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور 30 يونيو.

تفاصيل مصرع شاب في مدينة بورسعيد صعقا بالكهرباء

على الفور انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة وإصابة «علي.ع.ع»، 29 عاما، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أدى لتوقف قلبي رئوي مما أدى إلى وفاته في الحال، بمشروع 17 عزبة النخلة جنوب بورسعيد، كما جرى نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى الزهور 30 يونيو.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

جاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة حي الجنوب، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.