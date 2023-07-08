مصرع طفلة في حادث سير بالغربية

لقيت طفلة في العقد الثاني من العمر مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة حال سيرها على طريق قرية برما بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بحادث سير

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي بإصابة طفلة في العقد الثاني من العمر، بإصابات بالغة، بعد أن صدمتها سيارة حال سيرها بطريق قرية برما بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع، طفلة تدعي «إنجي خميس» وتبلغ من العمر 11 عاماً ومقيمة بعزبة شعبان التابعة لقرية برما، بدائرة مركز شرطة طنطا، بعد أن صدمتها سيارة حال سيرها بالطريق العام بذات القرية.

التحفظ على الجثة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها، والتحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.