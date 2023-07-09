الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن مقتل أبو أسامة المهاجر، زعيم تنظيم داعش في شرق سوريا، خلال غارة جوية للجيش الأمريكي، جرى تنفيذها يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الغارة الجوية، التي تم تنفيذها في سوريا، رغم مضايقات روسية، أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا، وأكدت أنها «ملتزمة بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة».

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: «لقد أوضحنا أننا نظل ملتزمين بهزيمة داعش في جميع أنحاء المنطقة».

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن «داعش لا يزال يشكل تهديداً، ليس فقط للمنطقة، ولكن خارجها أيضاً».