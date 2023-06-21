الشرطة الفرنسية تعتقل عنصرين ينتميان لـ«داعش» خططا لشن هجمات إرهابية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ، أن اثنين من أنصار تنظيم «داعش» الإرهابي قد أوقفا في فرنسا للاشتباه في تخطيطهما لأعمال عنف في فرنسا.

وقال جيرالد دارمانان في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «تم اعتقال شخصين متطرفين من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي بعد عمل جاد في التحقيق وجمع البيانات».

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: «أشكر هؤلاء الموظفين والعاملين في الجهاز على عملهم في حماية الفرنسيين».

معلومات عن المتهمين

من جهتها ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن الموقوفين، طالب ثانوية يبلغ من العمر 17 عاما وطالب حقوق يبلغ من العمر 21 عاما، حيث يشتبه في تحضيرهما لأعمال عنف باسم تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإنهما خططا لشن هجمات بالأسلحة البيضاء ضد أهداف مختلفة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن السلطات اعتقلت طالب الثانوية في أوائل مارس بعد أن لاحظ ضباط الأمن نشاطا مريبا على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد المراهق رغبته في ارتكاب هجوم بالسكين، كما أضافت ذات المصادر بالعثور على عدة سكاكين ورمزا لتنظيم «داعش» الإرهابي عند تفتيش منزله.